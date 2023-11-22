(Ефимова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
17.04.1985
Сын: Ефимов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Ефимов Владимир
д. Гора Шалинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ефимов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Игорь
Отец ребёнка: Ефимов Владимир