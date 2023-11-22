(Ефимова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
17.04.1985

Сын: Ефимов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

д. Гора Шалинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Игорь

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

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