Мастерова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастерова Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1977

Отец: не указан

Мать: Панина Валентина Степанова

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