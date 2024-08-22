Мамичева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамичев Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамичев Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Мамичев Егор Петрович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1014 МК церквей Мещовский у. за 1890 г Брак в возрасте 20 лет
Место жительства
1876
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г
Рождение ребёнка
02.05.1876
Дочь: Мамичева (Мамичева) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Мамичев Егор Петрович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Ирина Егоровна Мамичева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Егор Петрович Мамичев и законная его жена Прасковья Ивановна,... Показать все
Смерть
Неизвестно