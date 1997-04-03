Юсупов Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валитов Н
Рождение ребёнка
03.04.1997
Дочь: Валитова Эльза Альбертовна
Мать ребёнка: Н Рушания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валитов Денис Альбертович
Мать ребёнка: Н Рушания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валитова Регина Альбертовна
Мать ребёнка: Н Рушания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Н Рушания