Алиева (Хусаинова) Раиса Сафиулловна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
?.06.1954
Отец ребёнка: Алиев Мариман
г.Небит-Даг, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Мариман
г.Небит-Даг, Туркменская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Мариман
Смерть
2008