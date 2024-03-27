Алиева (Хусаинова) Раиса Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева (Хусаинова) Раиса Сафиулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1954

Сын: Алиев Хасан Мариманович

Отец ребёнка: Алиев Мариман

г.Небит-Даг, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Мариман

г.Небит-Даг, Туркменская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Мариман

Смерть
2008
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