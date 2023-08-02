Глазкова Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Глазкова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно