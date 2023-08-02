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Глазкова Михаил Дмитриевич

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазков Дмитрий Михайлович

Мать: Глазкова Татьяна Павловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Глазкова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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