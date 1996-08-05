Москвин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 05.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Москвин Михаил Липатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москвина Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Москвина Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Москвина Александра Афанасьевна

Смерть
Около 05.08.1996
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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