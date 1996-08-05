Москвин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 05.08.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Москвин Михаил Липатович
Рождение ребёнка
16.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москвина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Москвина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Москвина Александра Афанасьевна
Смерть
Около 05.08.1996
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край