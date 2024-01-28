Шишин Евгений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишин Евгений Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Шишин Георгий

Мать: Шишина Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишина Капиталина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишина Капиталина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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