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Хмель Станислав Григорьевич

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Место рождения

Енакиево

Дата рождения

26.03.1934

Дата смерти

25.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1938 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1934

Отец: Хмель Григорий Михайлович

Мать: Мария Ивановна

Донецкая обл., Енакьево
Образование
1952
Киев, Киевский уезд
Окончил 10 классов с серебрянлй медалью | Киев
Бракосочетание
1957

Жена: Хмель Нина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
25.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмель Нина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмель Нина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.2013
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Николо-Архангельское кладбище
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