Хмель Станислав Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1934
Дата смерти25.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1934
Отец: Хмель Григорий Михайлович
Мать: Мария Ивановна
Донецкая обл., Енакьево
Образование
1952
Киев, Киевский уезд
Окончил 10 классов с серебрянлй медалью | Киев
Бракосочетание
1957
Жена: Хмель Нина Борисовна
Москва
Рождение ребёнка
25.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмель Нина Борисовна
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Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмель Нина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2013
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище