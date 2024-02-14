Назмутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назмутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильяс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтахутдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиразетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыртдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкаш

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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