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Зыков Устин Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Зыков Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зыков Михаил Устинович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зыков Иван Устинович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зыков Михаил Устинович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зыков Яков Устинович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1846
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