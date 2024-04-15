Зыков Устин Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Зыков Маркел
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зыков Иван Устинович
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Зыков Яков Устинович
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1846