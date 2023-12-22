Крупинова ???? ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинова ???? ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2013

Сын: Крупинов Семен Кириллович

Отец ребёнка: Крупинов Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
07.08.2018

Дочь: Крупинова Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Крупинов Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупинова Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Крупинов Кирилл Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупинов Кирилл Владимирович

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