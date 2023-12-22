Крупинова ???? ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.2013
Сын: Крупинов Семен Кириллович
Отец ребёнка: Крупинов Кирилл Владимирович
Рождение ребёнка
07.08.2018
Дочь: Крупинова Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Крупинов Кирилл Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупинова Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Крупинов Кирилл Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно