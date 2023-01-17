Демчан Терентий Кузьмин.
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1916 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демчан Кузьма Иванович
Мать: не указана
Смерть
15.06.1916 ст.
Чертовец, Івано-Франківська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15260652 Должность/Звание стрелок Воинская часть 17-й стрелковый полк Место рождения. Губерния Томская губ. Место рождения. Уезд Барнау... Показать все