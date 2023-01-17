Демчан Терентий Кузьмин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчан Терентий Кузьмин.

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Место рождения

Вторая Каменка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демчан Кузьма Иванович

Мать: не указана

Вторая Каменка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.06.1916 ст.
Чертовец, Івано-Франківська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15260652 Должность/Звание стрелок Воинская часть 17-й стрелковый полк Место рождения. Губерния Томская губ. Место рождения. Уезд Барнау... Показать все
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