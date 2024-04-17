Неустроева Аксинья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1801
Сын: Неустроев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Неустроев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Неустроев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Неустроев Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1809
Дочь: (Неустроева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Неустроев Василий Федорович
Смерть
Неизвестно