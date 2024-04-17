Неустроева Аксинья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Аксинья Афанасьевна

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Василий Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1801

Сын: Неустроев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Неустроев Василий Федорович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Неустроев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Неустроев Василий Федорович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.01.1809

Дочь: (Неустроева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Неустроев Василий Федорович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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