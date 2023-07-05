Харитова (Лури) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритова (Лури) Анна Николаевна

Харитова (Лури) Анна Николаевна

Место рождения

Russia

Дата рождения

22.04.1813

Дата смерти

28.07.1895

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1817 г.р.

Дети

1843 г.р.
1844 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1813

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Russia
Бракосочетание
29.04.1842

Муж: Харитов Алексей Мануилович

Церковь Двенадцати апостолов при Почтовом департаменте
Рождение ребёнка
18.02.1843

Сын: Харитов Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1844

Дочь: Харитова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.09.1853

Сын: Харитов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.07.1895
Paris, Île-de-France France
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