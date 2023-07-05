Харитова (Лури) Анна Николаевна
Место рожденияRussia
Дата рождения22.04.1813
Дата смерти28.07.1895
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1813
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Russia
Бракосочетание
29.04.1842
Церковь Двенадцати апостолов при Почтовом департаменте
Рождение ребёнка
18.02.1843
Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович
Рождение ребёнка
23.09.1844
Дочь: Харитова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович
Рождение ребёнка
27.09.1845
Рождение ребёнка
03.10.1846
Рождение ребёнка
25.02.1848
Рождение ребёнка
27.05.1849
Рождение ребёнка
17.09.1853
Сын: Харитов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Харитов Алексей Мануилович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.07.1895
Paris, Île-de-France France