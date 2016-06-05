Смирнова (Шарова) Галина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1947
Дата смерти05.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1968
Сын: Смирнов Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Константинович
Рождение ребёнка
01.10.1969
Дочь: Смирнова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Константинович
Рождение ребёнка
03.03.1977
Дочь: Смирнова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2016