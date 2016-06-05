Смирнова (Шарова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шарова) Галина Анатольевна

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Место рождения

Антоново, Ногатинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

02.01.1947

Дата смерти

05.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: не указан

Мать: Шарова Мария Александрова

Антоново, Ногатинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1968

Сын: Смирнов Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Константинович

Княжево, Введенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1969

Дочь: Смирнова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Константинович

Княжево, Введенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1977

Дочь: Смирнова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Константинович

Княжево, Введенская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Валентин Константинович

Смерть
05.06.2016
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