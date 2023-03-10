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Фофонов Николай Авдеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

05.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902

Отец: Фофонов Авдей Афонасьевич

Мать: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
14.12.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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