Рудый Петр Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
22.05.1920
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рудая Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Рудая (Чумак) Ирина Карповна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Рудая (Чумак) Ирина Карповна
Работа или профессия
До 1929
крестьянин единоличник
Арест
06.06.1929
Обвинение: в контрреволюционной деятельности
Осуждение
18.01.1930
Осудивший орган: по постановлению особого совещания при Коллеги ОГПУ Приговор: выслать в Северный край на 3 года
Раскулачивание
20.02.1930
Актом от 20.02.1930 г. было решено раскулачить 19 крестьянских семей
Реабилитация осужденного
1995
Смерть
Неизвестно