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Рудый Петр Авксентьевич

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Мать: Рудая Екатерина Михайловна

Краснополь, Житомирська область
Бракосочетание
22.05.1920

Жена: Рудая (Чумак) Ирина Карповна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рудая Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Рудая (Чумак) Ирина Карповна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Рудой Михаил Петрович

Мать ребёнка: Рудая (Чумак) Ирина Карповна

Краснополь, Житомирська область
Работа или профессия
До 1929
Краснополь, Житомирська область
крестьянин единоличник
Арест
06.06.1929
Краснополь, Житомирська область
Обвинение: в контрреволюционной деятельности
Осуждение
18.01.1930
Краснополь, Житомирська область
Осудивший орган: по постановлению особого совещания при Коллеги ОГПУ Приговор: выслать в Северный край на 3 года
Раскулачивание
20.02.1930
Краснополь, Житомирська область
Актом от 20.02.1930 г. было решено раскулачить 19 крестьянских семей
Реабилитация осужденного
1995
Смерть
Неизвестно

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