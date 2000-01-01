Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johannes

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1874

Отец: Johann

Мать: Maria

Смерть
Неизвестно
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