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Копырина Маргорита Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1969

Отец: Лазерева Марфа Ивановна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1989

Сын: Копырин Михаил Гаврильевич

Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1991

Сын: Копырин Гарий Гаврильевич

Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.12.1992

Дочь: Копырина Наталья Гаврильевна

Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
24.04.1995

Сын: Копырин Айсен Гаврильевич

Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
22.10.1998

Сын: Эверстова Виктория Гаврильевна

Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.2006

Дочь: Копырина Анна Гаврильевна

Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич

Усун-Кюёль, Усть-Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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