Копырина Маргорита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1969
Отец: Лазерева Марфа Ивановна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1989
Сын: Копырин Михаил Гаврильевич
Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1991
Сын: Копырин Гарий Гаврильевич
Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1992
Дочь: Копырина Наталья Гаврильевна
Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1995
Сын: Копырин Айсен Гаврильевич
Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.10.1998
Сын: Эверстова Виктория Гаврильевна
Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.2006
Дочь: Копырина Анна Гаврильевна
Отец ребёнка: Копырин Гаврил Алексеевич
Усун-Кюёль, Усть-Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)