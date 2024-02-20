(Савченко) Анастасия Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савченко) Анастасия Касьяновна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

15.03.1883

Дата смерти

17.04.1883

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1883

Отец: Савченко Касьян Алексеевич

Мать: Савченко Наталья Давидовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
17.04.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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