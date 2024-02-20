(Савченко) Анастасия Касьяновна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Дата рождения15.03.1883
Дата смерти17.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1883
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
17.04.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука