Жекураева Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вергун (Жекураева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Жекураев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударчикова (Жекураева) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Жекураев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарычева (Жекураев) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Жекураева) Нэлля ВасильевНА
Отец ребёнка: Жекураев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жекураев Василий
Рождение ребёнка
1951
Сын: Жекураев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жекураев Василий
Смерть
Неизвестно