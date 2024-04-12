Жекураева Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖекураева Наталья Алексеевна

Жекураева Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Курышова неизвестно мать АА . НА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вергун (Жекураева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Жекураев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударчикова (Жекураева) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Жекураев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарычева (Жекураев) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Жекураева) Нэлля ВасильевНА

Отец ребёнка: Жекураев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жекураев Василий

Рождение ребёнка
1951

Сын: Жекураев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жекураев Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.