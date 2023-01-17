Иванова (Жегалова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Жегалова) Мария Федоровна

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Место рождения

Рождество, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

09.05.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождество, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
09.05.1882 ст.

Муж: Иванов Андрей Евдокимович

Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: Иванова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Евдокимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: деревни Старого Копыла билетный солдат Тихон Иванович Филатов и женщина села Ищеина Федосья Евдокимовна Зайцева.
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Евдокимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
09.05.1905 ст.
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