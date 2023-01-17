Иванова (Жегалова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти09.05.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1882 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.
Дочь: Иванова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Евдокимович
Восприемники: деревни Старого Копыла билетный солдат Тихон Иванович Филатов и женщина села Ищеина Федосья Евдокимовна Зайцева.
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Евдокимович
Смерть
09.05.1905 ст.
отравилась