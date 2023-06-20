Коврижных (Юферева) Макриния Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Юферева) Макриния Федотовна

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи

Дата рождения

1865

Дата смерти

01.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Юферев Федот Моисеевич

Мать: Лукерья Перфиловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
24.01.1887

Дочь: Ксения Аввакумовна

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Мавра Аввакумовна

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
01.07.1892
Рождение ребёнка
1892

Сын: Коврижных Леонтий Аввакумович

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
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