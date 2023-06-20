Коврижных (Юферева) Макриния Федотовна
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Дата рождения1865
Дата смерти01.07.1892
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Юферев Федот Моисеевич
Мать: Лукерья Перфиловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
24.01.1887
Дочь: Ксения Аввакумовна
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Мавра Аввакумовна
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
01.07.1892
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коврижных Леонтий Аввакумович
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи