Чеглокова (Нестерова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеглокова (Нестерова) Марфа Степановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Нестеров Степан Федорович

Мать: Нестерова Анисья Ульяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Чеглоков Захар Иванович

Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Чеглокова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Чеглоков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Чеглоков Иван Иванович

Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеглоков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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