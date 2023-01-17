Чеглокова (Нестерова) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Чеглокова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чеглоков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Чеглоков Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно