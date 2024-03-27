Алиев Шариф Сабирович
Место рожденияд.Старые Тинчали Буинского р-на
Дата рождения1908
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Алиев Сабир
д.Старые Тинчали Буинского р-на
Рождение ребёнка
08.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
д. Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
15.12.1934
Мать ребёнка: ?
д. Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
18.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
д. Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР
Смерть
1994
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)