Алиев Шариф Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Шариф Сабирович

Место рождения

д.Старые Тинчали Буинского р-на

Дата рождения

1908

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Алиев Сабир

Мать: не указана

д.Старые Тинчали Буинского р-на
Рождение ребёнка
08.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

д. Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
15.12.1934

Сын: Алиев Фариз Шарипович

Мать ребёнка: ?

д. Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
18.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

д. Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР
Смерть
1994
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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