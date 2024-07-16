Абдрахимов Шамиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Марьям Шамильевна
Мать ребёнка: Абдрахимова (Курмангалиева) Майнур Хамидулла кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Наиля Шамильевна
Мать ребёнка: Абдрахимова (Курмангалиева) Майнур Хамидулла кызы
Смерть
Неизвестно