Бардашова Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардашова Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардашов Михаил Назарович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Бардашов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бардашов Михаил Назарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь Рождение 03.11.1914 Апухлицы Михаил Михайлович Бардашов Михаил Назарович Бардашов отец Екатерина Матвеевна Бардашова мать Апухлицы Александр Ефимович Козалетов крестьянин Апухлицы ... Показать все
Смерть
После 1914

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