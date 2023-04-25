Бардашова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Бардашов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бардашов Михаил Назарович
Ильинская церковь Рождение 03.11.1914 Апухлицы Михаил Михайлович Бардашов Михаил Назарович Бардашов отец Екатерина Матвеевна Бардашова мать Апухлицы Александр Ефимович Козалетов крестьянин Апухлицы ... Показать все
Смерть
После 1914