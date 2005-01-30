Гоббель (Лунина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоббель (Лунина) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

30.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: Лунин Александр Иванович

Мать: Александра Кузминична

Рождение ребёнка
09.09.1954

Сын: Гоббель Александр Валентинович

Отец ребёнка: Гоббель Валентин Анатольевич

Рождение ребёнка
31.07.1962

Сын: Гоббель Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Гоббель Валентин Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоббель Валентин Анатольевич

Смерть
30.01.2005
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