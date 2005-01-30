Гоббель (Лунина) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти30.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: Лунин Александр Иванович
Мать: Александра Кузминична
Рождение ребёнка
09.09.1954
Сын: Гоббель Александр Валентинович
Отец ребёнка: Гоббель Валентин Анатольевич
Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Гоббель Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Гоббель Валентин Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2005