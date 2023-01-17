Талдыкина (Березина) Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Сын: Талдыкин Михаил
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
12.08.1907 ст.
Сын: Талдыкин Тихон
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.
Сын: Талдыкин Владимир
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Талдыкина Анна
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Сын: Талдыкин Александр Трофимович
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
12.02.1914 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1917 ст.
Сын: Талдыкин Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно