Талдыкина (Березина) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Березина) Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Талдыкин Михаил

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рождение ребёнка
12.08.1907 ст.

Сын: Талдыкин Тихон

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.

Сын: Талдыкин Владимир

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Талдыкина Анна

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Сын: Талдыкин Александр Трофимович

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1914 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1917 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Талдыкин Трофим Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Трофим Семенович

Смерть
Неизвестно
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