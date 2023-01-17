Перевозчикова (Вахрушева) Галина Витальевна
Место рожденияДеревня Андреевка, шарканский район
Дата рождения09.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Андреевка, шарканский район
Рождение ребёнка
06.03.1984
Дочь: Загидулина Софья Александровна
Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Иванович
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно