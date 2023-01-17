Перевозчикова (Вахрушева) Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Вахрушева) Галина Витальевна

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Место рождения

Деревня Андреевка, шарканский район

Дата рождения

09.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Андреевка, шарканский район
Рождение ребёнка
06.03.1984

Дочь: Загидулина Софья Александровна

Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Александр Иванович

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