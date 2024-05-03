Романов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Романова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Романова Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1923
Сын: Романов Иван Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно