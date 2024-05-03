Романов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Романова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Романова Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Романов Иван Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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