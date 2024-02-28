Протилова -- Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1831
Дочь: Протилова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Протилов Иван
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3399]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Протилов Иван
Смерть
Неизвестно