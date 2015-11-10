Володина Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1988
Отец: Новикова Галина Анатольевна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2015
Дочь: Володина Диана Дмитриевна
Отец ребёнка: Володин Дмитрий
Рождение ребёнка
30.09.2022
Дочь: Володина Дарина Дмитриевна
Отец ребёнка: Володин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Дмитрий