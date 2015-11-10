Володина Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1988

Отец: Новикова Галина Анатольевна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2015

Дочь: Володина Диана Дмитриевна

Отец ребёнка: Володин Дмитрий

Рождение ребёнка
30.09.2022

Дочь: Володина Дарина Дмитриевна

Отец ребёнка: Володин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Дмитрий

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