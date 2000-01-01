Семенов Алексей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Работа или профессия
Неизвестно
Шахтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щирова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Надежда
Смерть
Неизвестно
Луганск