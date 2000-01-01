Семенов Алексей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Алексей Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Семенов Тихон Дорофеевич

Мать: Семенова Варвара Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Шахтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щирова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Надежда

Смерть
Неизвестно
Луганск
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