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Андреева Галина Зиновьевна

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Место рождения

Беляевка, Одеська область

Дата рождения

14.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляевка, Одеська область
Бракосочетание
1978

Муж: Пылин Владимир Алексеевич

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
29.04.1979

Сын: Пылин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
18.12.1982

Сын: Пылин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1984

Сын: Пылин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1986

Сын: Пылин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
24.11.1987

Дочь: Пылина Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
09.09.1990

Дочь: Пылина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич

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