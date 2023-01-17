Андреева Галина Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
29.04.1979
Сын: Пылин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
18.12.1982
Сын: Пылин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1984
Сын: Пылин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1986
Сын: Пылин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1987
Дочь: Пылина Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.09.1990
Дочь: Пылина Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Пылин Владимир Алексеевич