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Арина Петровна
Арина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр Моисеев
Около 1765 г.р.
Мать
Фёкла Степанова
Около 1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец:
Пётр Моисеев
Мать:
Фёкла Степанова
Смерть
Неизвестно
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