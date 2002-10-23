Саляев Лев Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаляев Лев Викторович

Саляев Лев Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1936

Дата смерти

23.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1961

Сын: Саляев Юрий Львович

Мать ребёнка: Саляева Зоя Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саляева Зоя Александровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.10.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close