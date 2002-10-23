Саляев Лев Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1936
Дата смерти23.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1961
Сын: Саляев Юрий Львович
Мать ребёнка: Саляева Зоя Александровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.10.2002