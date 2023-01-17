Романов Феодосий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Диомид Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Романов Илья
Мать ребёнка: Романова Параскева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Романов Сергей
Мать ребёнка: Романова Параскева
Рождение ребёнка
25.01.1869
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Романова Параскева
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Романов Феодор
Мать ребёнка: Романова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азарова Иванова Гуркина Варвара
Мать ребёнка: Романова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Параскева
Смерть
Неизвестно