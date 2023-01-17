Романов Феодосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Феодосий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Диомид Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Романов Илья

Мать ребёнка: Романова Параскева

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Романов Сергей

Мать ребёнка: Романова Параскева

Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Романова Параскева

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Романов Феодор

Мать ребёнка: Романова Параскева

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Иванова Гуркина Варвара

Мать ребёнка: Романова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Параскева

Смерть
Неизвестно
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