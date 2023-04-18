Кириллов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Ангелина Андреевна
Мать ребёнка: Корнилова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Корнилова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнилова Лидия Андреевна
Смерть
Неизвестно