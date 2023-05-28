Холина (Богатырёва) Матрёна
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Холин Иван Констанович
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Холина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Холин Иван Констанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова (Холина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: не указан