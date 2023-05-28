Холина (Богатырёва) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолина (Богатырёва) Матрёна

Холина (Богатырёва) Матрёна

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Холин Иван Констанович

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Холина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Холин Иван Констанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гололобова (Холина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.