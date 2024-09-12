Щуплецов (Шуплецов) Дмитрий Космин
Место рождения
Дата рожденияС 1714 по 1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
С 1714 по 1721 ст.
Отец: Шуплецов Козма Варфоломеев
Мать: не указана
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева (Щуплецова) Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно