Щуплецов (Шуплецов) Дмитрий Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуплецов (Шуплецов) Дмитрий Космин

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Место рождения

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

С 1714 по 1721 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1714 по 1721 ст.

Отец: Шуплецов Козма Варфоломеев

Мать: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева (Щуплецова) Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щуплецов Яков Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щуплецов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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