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Воронин Марк Гаврилов

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Место рождения

Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво

Дата рождения

18.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1846

Отец: Воронин Гаврила Егоров

Мать: Воронина Авдотья Ивановна

Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Крещение
18.04.1846
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Мартин Николаевич и Параскева Алексеевна жена Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
18.04.1874

Сын: Воронин Георгий Марков

Мать ребёнка: Воронина Пелагея Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Рождение ребёнка
08.01.1883

Дочь: Прончева Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Воронина Пелагея Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.11.1885

Сын: Воронин Иван Маркович

Мать ребёнка: Воронина Пелагея Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
Неизвестно
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