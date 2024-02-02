Воронин Марк Гаврилов
Место рожденияСерпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Дата рождения18.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1846
Отец: Воронин Гаврила Егоров
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Крещение
18.04.1846
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Мартин Николаевич и Параскева Алексеевна жена Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
18.04.1874
Мать ребёнка: Воронина Пелагея Васильевна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Рождение ребёнка
08.01.1883
Дочь: Прончева Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Воронина Пелагея Васильевна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.11.1885
Мать ребёнка: Воронина Пелагея Васильевна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
Неизвестно