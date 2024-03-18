Бирюкова Анисия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1901
Сын: Бирюков Михаил
Отец ребёнка: не указан
вне бпака. МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Бирюков Иван
Отец ребёнка: не указан
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] вне брака
Смерть
Неизвестно