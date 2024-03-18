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Бирюкова Анисия Григорьевна

Место рождения

Бекариха верхняя, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекариха верхняя, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1901

Сын: Бирюков Михаил

Отец ребёнка: не указан

Бекариха верхняя, Уржумский уезд, Вятская губерния
вне бпака. МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Бирюков Иван

Отец ребёнка: не указан

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] вне брака
Смерть
Неизвестно

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