Тома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Агапповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша????
Отец ребёнка: Уланов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Уланов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Уланов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уланов Юрий
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Уланова Алёна Юрьевна
Отец ребёнка: Уланов Юрий
Рождение ребёнка
08.08.1982
Дочь: Уланова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Уланов Юрий
Смерть
Неизвестно