Тома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Агапповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша????

Отец ребёнка: Уланов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Уланов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Уланов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Юрий

Рождение ребёнка
20.11.1976

Дочь: Уланова Алёна Юрьевна

Отец ребёнка: Уланов Юрий

Рождение ребёнка
08.08.1982

Дочь: Уланова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Уланов Юрий

Смерть
Неизвестно

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