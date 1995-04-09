Кучменко (Форостова) Лидия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти09.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучменко Георгий Николаевич
Одесса, Одеська область
Смерть
09.04.1995
город Одесса