Кучменко (Форостова) Лидия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучменко (Форостова) Лидия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

09.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучменко Георгий Николаевич

Одесса, Одеська область
Смерть
09.04.1995
город Одесса
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