Смехнова Феодосья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехнова Феодосья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смехнов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Смехнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Павловна

Отец ребёнка: Смехнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смехнов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Смехнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смехнов Петр Павлович

Отец ребёнка: Смехнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Павловна

Отец ребёнка: Смехнов Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смехнов Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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