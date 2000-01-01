Коханов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коханов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коханова Софья

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Преснякова Надежда

Мать ребёнка: Коханова Софья

Смерть
Неизвестно
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