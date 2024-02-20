Неустроева Светлана Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Светлана Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1976

Отец: Мельников Вадим Иванович

Мать: Медьникова Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
30.03.1999

Дочь: Вастистова Евгения Вячеславовна

Отец ребёнка: Неустроев Вячеслав Юревич

Рождение ребёнка
09.02.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неустроев Вячеслав Юревич

Рождение ребёнка
05.12.2012

Дочь: Неустроева Ярослава Вячеславовна

Отец ребёнка: Неустроев Вячеслав Юревич

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