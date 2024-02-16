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Василиса Ведениктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Наумович

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Иван Семёнович

Отец ребёнка: Семён Наумович

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Семён Наумович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Семён Наумович

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Антон Семёнович

Отец ребёнка: Семён Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Наумович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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