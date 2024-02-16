Василиса Ведениктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Наумович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Иван Семёнович
Отец ребёнка: Семён Наумович
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Семён Наумович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Семён Наумович
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Антон Семёнович
Отец ребёнка: Семён Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Наумович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно